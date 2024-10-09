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В Волжском у дачника обнаружили плантацию с коноплей

В Волжском Волгоградской области полиция задержала подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, у мужчины на дачном участке оперативники обнаружили целую плантацию конопли.

У 43-летнего волжанина на даче, где он проживал, полиция обнаружила и изъяла более 400 грамм наркосодержащего растения. Удалось выяснить, что «агроном» выращивал коноплю для дальнейшего сбыта на территории города-спутника.

— В отношении фигуранта следователем возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в пресс-службе главка МВД.