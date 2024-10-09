Девочке, подозреваемой в убийстве сестер в Тольятти, проведут экспертизу

По данным следователей, во вторник вечером в одной из квартир дома в Комсомольском районе города Тольятти обнаружены тела двух девочек в возрасте 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних).