Скупали бивни мамонтов и продавали их в Китай и Нидерланды: в Приморье будут судить двух контрабандистов

Слово «контрабанда» довольно часто мелькает в новостях, но в совокупности с бивнями мамонтов — довольно редко. Артемовский суд Приморского края будет рассматривать дело в отношении двух предприимчивых граждан, которые организовали контрабанду бивней мамонта за рубеж. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
Следователи выяснили, что Александр Рультынкеу и Артур Ли покупали без необходимых документов бивни мамонтов у частных искателей, которые вели раскопки на территории Якутии. Чтобы получить разрешение на экспорт продукции, преступники предъявляли в уполномоченных организациях фиктивные документы. Конечно, они надеялись, что их незаконная деятельность останется тайной для правоохранителей.
Но сохранить свою работу в секрете у обвиняемых не вышло — они вывезли за рубеж весьма заметный объем археологических ценностей — целых 16 тонн на сумму 113 миллионов рублей. С декабря 2021 года по декабрь 2022 года участники преступного сговора отправляли бивни мамонтов и их фрагменты в Китай и Нидерланды.
Теперь им грозит тюремный срок по части 2 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Ранее «КП» сообщала, что в Приморье в суд поступило дело о контрабанде леса с ущербом в 600 миллионов рублей.