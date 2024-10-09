Скупали бивни мамонтов и продавали их в Китай и Нидерланды: в Приморье будут судить двух контрабандистов

Но сохранить свою работу в секрете у обвиняемых не вышло — они вывезли за рубеж весьма заметный объем археологических ценностей — целых 16 тонн на сумму 113 миллионов рублей. С декабря 2021 года по декабрь 2022 года участники преступного сговора отправляли бивни мамонтов и их фрагменты в Китай и Нидерланды.