Апельсинка. Шанс на жизнь: В Ростове спасают овчарку, которой вставили в спину спицы от зонта во время операции

В Волгодонске Ростовской области бездомная овчарка пережила немало испытаний. Собака вначале попала под машину. По всей видимости, водитель, сбивший животное, не счел нужным помочь ему.
Покалеченного пса оставили умирать на обочине дороги. Но судьба улыбнулась бедолаге. Местная жительница, проезжавшая мимо, сжалилась над несчастной: отнесла в свою машину и сразу помчалась к ветеринару.
СКРЕПИЛА И ВСТАВИЛА.
Как рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» основательница зооприюта «Забытые сердца» Татьяна, у собаки оказался серьезный перелом позвоночника. Нужна была срочная операция. Специалисту предстояло скрепить место перелома специальными металлическими пластинами.
Но, как потом выяснилось, вместо пластин ветеринар использовала две спицы от зонта. Она как-то скрепила их между собой и вставила в позвоночник. Видимо, хотела сэкономить на материалах, решив, что раз собака бездомная, то никто особо не будет волноваться о том, как делалась операция.
Волгодончанка, которая подарила Апельсинке (такую кличку дали найденышу — прим. Ред.) шанс на жизнь, отвезла прооперированное животное к себе домой.
Женщина ждала, что еще чуть-чуть и бедолага пойдет на поправку, но вместо улучшений овчарке становилось все хуже и хуже. Шов не заживал и вскоре место разреза опухло и воспалилось.
Встревоженная женщина вновь помчалась в ветклинику. Наверное, дончанка надеялась услышать, что все в порядке и нужно лишь потерпеть, пока процесс заживления не завершится.
«ЛЮБАЯ ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА».
Но оказалось, что у собаки начались серьезные осложнения.
— У Апельсинки просто начала гнить спина. Пришлось вытаскивать из позвоночника металлическую конструкцию. Тут — то и выяснилось, что в зону перелома вставили обычные спицы от зонта, — говорит Татьяна.
По словам зооактивистки, ветеринар, которая делала операцию, ничего не смогла пояснить по этому поводу и просто перестала отвечать на звонки.
— Женщина, которая нашла Апельсинку у обочины, связалась со мной и попросила о помощи. Мы решили, что овчарку нужно показать ростовским специалистам. На днях ко мне привезут Апельсинку и я вплотную займусь ее лечением.
Пока не ясно, будет ли назначена повторная операция, — сказала волонтер. — Плана лечения нет. Но известно одно — дешево это стоить не будет. По предварительному подсчету, потребуется 50 тысяч рублей. Но выбора нет. Буду делать все возможное для того, чтобы спасти Апельсинку. Ведь любая жизнь, на мой взгляд, бесценна.