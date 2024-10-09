Апельсинка. Шанс на жизнь: В Ростове спасают овчарку, которой вставили в спину спицы от зонта во время операции

Пока не ясно, будет ли назначена повторная операция, — сказала волонтер. — Плана лечения нет. Но известно одно — дешево это стоить не будет. По предварительному подсчету, потребуется 50 тысяч рублей. Но выбора нет. Буду делать все возможное для того, чтобы спасти Апельсинку. Ведь любая жизнь, на мой взгляд, бесценна.