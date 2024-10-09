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Сбитая на переходе девушка доставлена с травмами в больницу в Пермском крае

Она переходила трассу.

Источник: РИА "Новости"

Девушка, сбитая на переходе в Пермском крае, была доставлена в больницу с травмами, рассказали perm.aif.ru в Госавтоинспекции региона.

Речь идёт об аварии, которая случилась на трассе в Прикамье 9 октября. Сообщение о происшествии было опубликовано в группе «Подслушано Чайковский». На кадрах с места ДТП было видно сотрудников экстренных служб и лежащую на асфальте девушку. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГАИ Пермского края.

Правоохранители подтвердили факт аварии и сообщили, что она произошла на трассе Кукуштан — Чайковский. Около 7:10 часов утра автомобиль ВАЗ двигался по дороге под управлением водителя 1990 года рождения. На 240-м километре трассы автомобилист врезался в 25-летнюю девушку, которая пересекала трассу по пешеходному переходу.

После аварии пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами.

Сейчас правоохранители проводят поверку для того, чтобы установить все обстоятельства аварии.