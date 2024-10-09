Сбитая на переходе девушка доставлена с травмами в больницу в Пермском крае

Речь идёт об аварии, которая случилась на трассе в Прикамье 9 октября. Сообщение о происшествии было опубликовано в группе «Подслушано Чайковский». На кадрах с места ДТП было видно сотрудников экстренных служб и лежащую на асфальте девушку. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГАИ Пермского края.