Экс-глава департамента дорожного хозяйства Тольятти остался под стражей

Павлу Баннову инкриминируется превышение должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при проведении открытого конкурса на определение подрядчика для ремонта автодорог в Тольятти. Аукцион проводило МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения», и бывший чиновник обязал своих подчиненных изменить сведения об одном из участников торгов. В итоге тендер достался другой компании.
Силовики задержали Павла Баннова в июле 2024 года. Тогда же его заключили под стражу. В сентябре Автозаводский районный суд Тольятти оставил его в СИЗО до 15 октября включительно. Областной суд поддержал это решение.