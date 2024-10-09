Пожилая краснодарка перевела аферистам свыше 1,3 миллиона рублей

По данным ведомства, жертвой аферистов стала 74-летняя жительница кубанской столицы.
Согласно сведениям краснодарской полиции, пострадавшей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга. Из материалов дела следует, что он сообщил о мошеннических действиях со счетом жительницы и посоветовал обналичить все деньги, чтобы перевести их на «безопасную карту», которую даст Центробанк.
Так, пенсионерка сняла 395 тысяч рублей личных сбережений и оформила кредиты на 915 тысяч рублей. После этого она перевела все средства на счета аферистов, обозначили в ведомстве.