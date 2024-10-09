В Самаре неделю не могут устранить прорыв на водопроводе в Самарском районе

В «РКС-Самара», куда горожане обратились неделю назад, «Ъ-Волга» ответили, что заявка по этому адресу зарегистрирована. «Ее должны в ближайшее время обследовать и затем принять решение, что делать дальше: на чьих сетях утечка, возможно ли устранить на месте, либо понадобятся земляные работы, будут ли абоненты без ХВС на время работ и другие моменты. Все заявки, поступающие в “РКС-Самара”, отрабатываются. Главное, что жители в данный момент с водой, это в приоритете, поэтому пока линия не отключается», — говорится в сообщении компании.