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Водитель мусоровоза насмерть сбил женщину на улице Дениса Давыдова в Новосибирске

Сибирячка переходила проезжую часть.

Источник: ГАИ по Новосибирской области

В Новосибирске водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода напротив дома 7/1 на улице Дениса Давыдова. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, пешеходом оказалась женщина, личность которой не установлена.

— 09 сентября в 13 часов 00 минут, водитель 1976 года рождения, управляя специализированным автомобилем МАЗ, двигался по улице Театральная в сторону Авиастроителей и в пути следования наехал на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — информируют в пресс-службе.

В результате аварии, женщина получила травмы, от которых скончалась. На месте работают наряд ДПС и следственно-оперативная группа.