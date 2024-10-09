Водитель мусоровоза насмерть сбил женщину на улице Дениса Давыдова в Новосибирске

— 09 сентября в 13 часов 00 минут, водитель 1976 года рождения, управляя специализированным автомобилем МАЗ, двигался по улице Театральная в сторону Авиастроителей и в пути следования наехал на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — информируют в пресс-службе.