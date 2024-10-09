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«Племянник нашел женщину лежащей на полу». В Бобруйске пенсионерка топила печь и отравилась угарным газом

В Бобруйске пенсионерка отравилась угарным газом, протапливая печь.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске пенсионерка отравилась угарным газом, протапливая печь. Об этом сообщили в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.

Сообщается, что 8 октября 2024 года около 22.37 из больницы Бобруйска поступила информация про госпитализацию женщины с отравлением угарным газом. Установлено, что пенсионерка 1939 года рождения топила печь у себя в доме, расположенном по улице Комбинатской. Она, завершив процесс топки, закрыла заслонки дымохода.

В МЧС уточнили, что родственники забили тревогу ближе к вечеру, когда пенсионерка перестала отвечать на телефонные звонки. Сказано, что племянник нашел женщину лежащей на полу в доме и вызвал скорую медицинскую помощь.

Врачи скорой медпомощи доставили женщину в больницу с отравлением продуктами горения. В пресс-службе отметили, что предварительной причиной является преждевременное закрытие задвижки дымохода печи.

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