«Племянник нашел женщину лежащей на полу». В Бобруйске пенсионерка топила печь и отравилась угарным газом

Сообщается, что 8 октября 2024 года около 22.37 из больницы Бобруйска поступила информация про госпитализацию женщины с отравлением угарным газом. Установлено, что пенсионерка 1939 года рождения топила печь у себя в доме, расположенном по улице Комбинатской. Она, завершив процесс топки, закрыла заслонки дымохода.