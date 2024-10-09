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В Прикамье третий день ищут 17-летнего юношу, который ушёл из дома и исчез

Молодой человек пропал 7 октября.

Источник: Соцсети

Поиски 17-летнего юноши, который ушёл из дома и исчез в Пермском крае, продолжаются третий день, сообщает поисковый отряд «Регион59».

Речь идёт о подростке Давиде Хорькове, который исчез в Березниках 7 октября. Как рассказывает организация, молодой человек ушёл из дома около 15:00 и пропал. В последний раз его видели на улице Ленина. На протяжении трёх дней местонахождение юноши остаётся неизвестным.

Днём 9 октября поисковый отряд опубликовал ориентировку с приметами молодого человека. Как рассказывает организация, на вид Давиду около 18−19 лет, его рост 182 сантиметра. У подростка спортивное телосложение, голубые глаза и короткие волосы.

В день пропажи он был одет в чёрный худи с капюшоном, спортивные штаны серого цвета со светоотражающими вставками и чёрные кроссовки. С собой у Давида была сумка с логотипом «Nike».

Все, кому известна информация о местонахождении молодого человека, могут сообщить об этом по телефонам 112 или 8−912−880−41−60.