В Прикамье третий день ищут 17-летнего юношу, который ушёл из дома и исчез

Речь идёт о подростке Давиде Хорькове, который исчез в Березниках 7 октября. Как рассказывает организация, молодой человек ушёл из дома около 15:00 и пропал. В последний раз его видели на улице Ленина. На протяжении трёх дней местонахождение юноши остаётся неизвестным.