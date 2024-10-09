Тела погибших в Гималаях туристов из Петербурга могут оставить на вершине

Появились подробности гибели пятерых туристов из Петербурга на вершине Гималайских гор. Спасатели допускают возможность того, что тела погибших не будут эвакуировать.
Напомним, экспедиция началась ещё 1 сентября. Участие принимали 14 спортсменов из России. Альпинисты создавали систему промежуточных лагерей, а на самом маршруте устанавливали страховку. При этом для восхождения они поделились на несколько групп по три-четыре человека.
Как пишет Telegram-канал Baza, из-за плохой погоды туристам пришлось выжидать, а кто-то улетел домой. 5 октября, когда появилось окно, на вершину отправились пять человек. Они перестали выходить на связь около 23:00.
Спустя сутки один из альпинистов делал облёт и заметил тела товарищей на леднике на высоте 6,8 тысячи метров. По предварительным данным, они сорвались с высоты 7,8 тысячи метров во время спуска.
Близкие и друзья погибших собирают средства на эвакуацию тел. Для этого необходимо около 15 тысяч долларов. Однако пока нет уверенности, что эвакуация пройдёт успешно. У специалистов пока нет идей, как именно будут транспортировать тела с такой большой высоты, чтобы при этом не было рисков для самих спасателей.