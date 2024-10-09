Тела погибших в Гималаях туристов из Петербурга могут оставить на вершине

Близкие и друзья погибших собирают средства на эвакуацию тел. Для этого необходимо около 15 тысяч долларов. Однако пока нет уверенности, что эвакуация пройдёт успешно. У специалистов пока нет идей, как именно будут транспортировать тела с такой большой высоты, чтобы при этом не было рисков для самих спасателей.