Черепах в озере на улице Сафонова во Владивостоке убивают ловушками

В то время как одни жители Владивостока пытаются помочь красноухим черепахам, обитающим в озере на улице Сафонова, благополучно перезимовать, другие горожане буквально уничтожают этих рептилий.
Тревожное сообщение появилось в Telegram-канале «NEWS.VL». На видеокадрах запечатлена ловушка, плавающая в воде, а в ней сразу четыре уже мертвых черепахи.
Голос мужчины за кадром сообщает, что это не первая такая западня, которую нашли в озере.
Найденная детьми ловушка у рыболовов носит название верша или «морда». Она устроена так, что рыба, заплывая внутрь за оставленной приманкой, уже не может выбраться из ловушки на волю. Черепахи, как и другие земноводные, дышат лёгкими, но могут проводить под водой до нескольких часов. Видимо, погибшие черепахи оставались без воздуха слишком долго.
Кто и зачем занимается убийством черепах, пока неизвестно.