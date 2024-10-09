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Черепах в озере на улице Сафонова во Владивостоке убивают ловушками

Дети обнаружили в воде «морду» с четырьмя мертвыми рептилиями.

Источник: NewsVL

В то время как одни жители Владивостока пытаются помочь красноухим черепахам, обитающим в озере на улице Сафонова, благополучно перезимовать, другие горожане буквально уничтожают этих рептилий.

Тревожное сообщение появилось в Telegram-канале «NEWS.VL». На видеокадрах запечатлена ловушка, плавающая в воде, а в ней сразу четыре уже мертвых черепахи.

Голос мужчины за кадром сообщает, что это не первая такая западня, которую нашли в озере.

Найденная детьми ловушка у рыболовов носит название верша или «морда». Она устроена так, что рыба, заплывая внутрь за оставленной приманкой, уже не может выбраться из ловушки на волю. Черепахи, как и другие земноводные, дышат лёгкими, но могут проводить под водой до нескольких часов. Видимо, погибшие черепахи оставались без воздуха слишком долго.

Кто и зачем занимается убийством черепах, пока неизвестно.

флора и фауна