Черепах в озере на улице Сафонова во Владивостоке убивают ловушками

Найденная детьми ловушка у рыболовов носит название верша или «морда». Она устроена так, что рыба, заплывая внутрь за оставленной приманкой, уже не может выбраться из ловушки на волю. Черепахи, как и другие земноводные, дышат лёгкими, но могут проводить под водой до нескольких часов. Видимо, погибшие черепахи оставались без воздуха слишком долго.