Странная переписка с начальником насторожила сибиряка. И не зря — он едва не потерял деньги

— Дело в том, что с Ульяной Алексеевной мы никогда не общались и даже не виделись лично. Я работал в иркутском филиале, она — в головном офисе Москвы. Да и с этой компанией меня больше ничего уже не связывало. Я сменил работу 2,5 года назад, устроился на новое место. Удивился. Но как не ответить?