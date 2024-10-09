Странная переписка с начальником насторожила сибиряка. И не зря — он едва не потерял деньги

«Добрый день!». Казалось бы, обычное и невинное сообщение. Именно такое, слово в слово, в мессенджер получил житель Иркутска Максим Новиков (все имена в этой истории изменены — прим. Ред.). Тем менее, открыв чат, мужчина немало смутился. Отправитель — Ульяна Ильина, генеральный директор компании, в которой мужчина работал больше двух лет назад.
— Дело в том, что с Ульяной Алексеевной мы никогда не общались и даже не виделись лично. Я работал в иркутском филиале, она — в головном офисе Москвы. Да и с этой компанией меня больше ничего уже не связывало. Я сменил работу 2,5 года назад, устроился на новое место. Удивился. Но как не ответить?
Написал… И чуть не стал жертвой мошенников. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Произошла утечка персональных данных».
«Добрый день!» — ответил Максим, а уже буквально через секунду ему снова написала Ульяна.
«Узнали?» — спросила мужчину его бывший начальник.
Получив утвердительный ответ, задала следующий вопрос:
«Хотела спросить, много с кем общаетесь из нашей компании?».
Максим вспомнил о бывших коллегах, с которыми периодически поддерживает связь по рабочим и личным делам, поэтому утвердительно ответил: «Достаточно!».
«А за время работы у вас не возникало конфликтов? Может при вас были?» — продолжала диалог экс-начальница.
Максим задумался. Конечно, как и у многих, споры и разногласия периодически в коллективе возникали. Однако до каких-то глобальных ссор не доходило. Да и ведь прошло уже 2,5 года! К чему вообще эти вопросы? Поэтому сибиряк коротко ответил: «Нет, все в порядке, спасибо».
«Отлично! Рада это слышать. Я почему спрашиваю. У нас произошла неприятная ситуация. Только попрошу оставить разговор между нами, так как я сама не разобралась еще до конца», — написала Ульяна.
Максим насторожился.
Создали фейковый аккаунт.
Бывший руководитель объяснила, что в головной офис приехал некий куратор с проверкой. Мол, произошла утечка данных. Он спрашивал про серьезные конфликты в коллективе и интересовался действующими и бывшими сотрудниками. В том числе и Максимом Новиковым.
«Говорил, что будет звонить. У него к вам есть несколько вопросов. А заодно детальнее объяснит ситуацию» — написала Ульяна Алексеевна.
А в следующем сообщении женщина приложила для ознакомления фотографии приказа из правоохранительных органов. В содержании говорилось, якобы необходимо провести «перепроверку информационной безопасности в компании, которая работает с государственной тайной или обрабатывает персональные данные граждан РФ, по результатам которой, установить причины и условия, при которых произошла утечка данных». В конце документа находились подпись главы ведомства и официальная печать. Бумаги выглядели максимально правдоподобно.
Максим уже был готов к тому, что в скором времени с ним свяжется тот самый куратор, о котором упомянула Ульяна Алексеевна, как вдруг в чате, где он периодически переписывается со своими бывшими коллегами, пришло сообщение.
«Опять нашей Ульяне Ильиной фейковый аккаунт создали!».
Мужчина отреагировал. Как оказалось, это уже не первый случай, когда мошенники подделывают аккаунт и крадут личность гендиректора. В тот день сообщение от него получили не менее десяти человек, которые ранее работали или в настоящий момент трудятся в филиале Иркутска. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы Максим вовремя не узнал о том, что это мошенники.
КОНКРЕТНО.
«Мошенники тщательно изучают личность человека».
Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, такая схема мошенничества появилась еще около года назад, но последние месяцы аферисты стали пользоваться ею гораздо чаще. Согласно статистике, только в августе подобные сообщения (и это только официальные данные от жертв, которые обратились в полицию) получили четыре жителя региона. В совокупности они потеряли 2 186 000 рублей. В сентябре пострадали три человека, лишились суммарно 2 845 000 рублей, в октябре один, он отдал мошенникам около 900 тысяч рублей.
Как работает схема? Аферисты рассылают сообщения от имени руководителя или директора компании. Для этого создают аккаунт-близнец, где пишут имя реального человека, а также размещают его фотографию, которую берут в открытом доступе. И уже с этого аккаунта лжеруководитель пишет жертвам своего обмана в мессенджерах. Он рассказывает, что произошла утечка данных, поэтому в ближайшее время сотрудникам будут звонить некие важные «люди из органов». И им по легенде необходимо оказать содействие.
— Это представление необходимо, чтобы вызвать доверие к предстоящему звонку. На самом деле бывшим или действующим сотрудникам позвонят мошенники и разыграют уже знакомую многим схему с «безопасным счетом». Как другой вариант, могут рассказать, что среди его окружения якобы есть человек, который оказывает помощь аферистам, поэтому важно помочь его найти и следовать инструкциям. А дальше мошенники просят оформить кредит или перенести собственные средства на резервные счета, номера которых они предоставят, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
Но как получается, что аферисты знают, кому именно отправлять такие сообщения? Они тщательно изучают личность настоящего руководителя компании, проверяют его ближайшее окружение. В этом им помогают данные, которые размещены в сети.
— Те же рядовые сотрудники, условно, руководители региональных филиалов, поддерживают контакты, как с высшим руководством, так и со своими подчиненными. Мошенники узнают номера телефонов людей из их окружения и уже им рассылают сообщения.
ВАЖНО!
Как не попасться на удочку мошенников?
Если вы получили сообщение от якобы начальника, который просит помочь оказать содействие, лучше всего перезвонить ему по тому номеру, который указан в записной книжке телефона, а не с того же канала связи, откуда было отправлено сообщение.
Обратите внимание на сам аккаунт, с которого вам пишут. Например, в некоторых мессенджерах видна дата, когда обновлен аватар контакта. Если фото выставлено несколько часов или дней назад, скорее всего, это могут быть мошенники. Еще один вариант — стиль общения, который используется человек, возможно, он будет отличаться от обычного. Вместо неформального и привычного «Привет», мошенники могут написать «Здравствуйте» и обращаться на «вы». Или, допустим, вы можете заметить несвойственные для вашего собеседника ошибки в словах или пунктуации, новые выражения или что-то еще.
Необходимо помнить, что все взаимодействия с представителями правоохранительных органов должны происходить лично при встрече (по повестке в отделение или при предъявлении служебного удостоверения).