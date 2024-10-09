Крымчанин пытался продать 21 грамм наркотиков: его будут судить

В декабре молодые люди координаты тайника. Оттуда сообщники вытащили 30 свертков. Внутри было более 21 грамма N-метилэфедрона. Далее сообщники перенесли наркотики домой к одному из крымчан. Они собирались продать это вещество. Однако фигурантов задержали полицейские.