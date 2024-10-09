Крымчанин пытался продать 21 грамм наркотиков: его будут судить

В Симферопольском районе Крыма 25-летнего местного жителя обвиняют в хранении и покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Крымчанин и его приятель стали участниками преступной группы, которая занималась наркоторговлей. Дело в отношении приятеля фигуранта расследуют отдельно.
В декабре молодые люди координаты тайника. Оттуда сообщники вытащили 30 свертков. Внутри было более 21 грамма N-метилэфедрона. Далее сообщники перенесли наркотики домой к одному из крымчан. Они собирались продать это вещество. Однако фигурантов задержали полицейские.
«Кроме того, обвиняемый хранил еще порядка 2 грамм мефедрона для собственного потребления», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведстве добавили, что уголовное дело направили в Киевский районный суд Симферополя.