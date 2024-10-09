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Аферисты обвиняют волгоградцев в госизмене и требуют деньги

Волгоградка перевела мошенникам, обвинившим ее в госизмене, 177 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные аферисты придумали новую схему мошенничества, на которую уже попались жители Волгоградской области. Так, 32-летняя женщина перечислила 177 тысяч рублей преступникам, обвинившим ее в государственной измене. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, волгоградке позвонили якобы сотрудники спецслужб и предупредили, что с ее счетов перечисляются деньги террористам. Чтобы сохранить сбережения и не попасть под уголовную ответственность, нужно перевести средства на «безопасный счет».

— При этом мошенники заявляют, что операция спецслужб носит тайный характер и сообщать о ней никому нельзя, — уточнили в полиции региона.

Женщина поздно поняла, что ее обманули. Стражи порядка завели уголовное дело и разыскивают мошенников. А жителей призывают быть бдительными и уточнять информацию в правоохранительных органах или банке.