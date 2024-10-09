За сутки жители Калининграда перевели аферистам более 11 млн рублей

Ещё одной жертвой мошенников стал 40-летний машинист крана. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок от неизвестных. Они представились сотрудниками сотовой компании, «Госуслуг» и «Росфинмониторинга». Собеседники сообщили, что зафиксировали попытки получить доступ к его счетам. Для сохранения сбережений ему рекомендовали перевести деньги на «безопасный счет». Действуя по указаниям аферистов, калининградец лишился 2 млн рублей.