За сутки жители Калининграда перевели аферистам более 11 млн рублей

Только за один день в территориальные органы МВД России обратились трое жителей Калининграда, которые, поверив в существование «безопасных счетов», лишились в общей сумме более 11 млн рублей.
Так, с 70-летним сотрудником госпредприятия связались неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и «Минфин-мониторинга». Собеседники сообщили, что мужчине необходимо срочно перевести сбережения на «безопасный счет», так как к его банковским реквизитам получили доступ мошенники. Доверившись злоумышленникам, мужчина отправил на указанные счета более 8,4 млн рублей.
Ещё одной жертвой мошенников стал 40-летний машинист крана. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок от неизвестных. Они представились сотрудниками сотовой компании, «Госуслуг» и «Росфинмониторинга». Собеседники сообщили, что зафиксировали попытки получить доступ к его счетам. Для сохранения сбережений ему рекомендовали перевести деньги на «безопасный счет». Действуя по указаниям аферистов, калининградец лишился 2 млн рублей.
Также в полицию обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ней связался лжепредставитель Центробанка и сообщил, что на её имя пытаются оформить кредит. Испугавшись, женщина выполнила рекомендации аферистов и перевела им более 1 млн рублей.
По всем обращениям были возбуждены уголовные дела за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.