«Работал без страховки»: омич чинил кровлю на здании детсада и разбился насмерть из-за нарушений правил безопасности

Омич чинил кровлю здания детского сада на улице Заозерной. В какой-то момент мужчина не смог удержаться, сорвался и разбился насмерть. Инцидент произошел вчера днем.
Мужчина был разнорабочим и чинил кровлю на здании детского садика на улице Заозерной. Во время ремонтных работ у омича не было страховки или каких-либо других средств защиты.
Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас идет допрос свидетелей и очевидцев, установление виновных в трагедии.
В ведомстве завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).