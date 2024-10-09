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«Работал без страховки»: омич чинил кровлю на здании детсада и разбился насмерть из-за нарушений правил безопасности

Омич сорвался с крыши и погиб во время ремонта кровли.

Источник: Комсомольская правда

Омич чинил кровлю здания детского сада на улице Заозерной. В какой-то момент мужчина не смог удержаться, сорвался и разбился насмерть. Инцидент произошел вчера днем.

Мужчина был разнорабочим и чинил кровлю на здании детского садика на улице Заозерной. Во время ремонтных работ у омича не было страховки или каких-либо других средств защиты.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас идет допрос свидетелей и очевидцев, установление виновных в трагедии.

В ведомстве завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).