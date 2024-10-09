Жители Ростовской области сообщили о полыхающем поле под Азовом

Жители Ростовской области сообщили в соцсетях о полыхающем поле вблизи трассы под Азовом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
— Загорание на территории прудового хозяйства, угрозы ничему нет. МЧС не привлекается. Задействованы техника и личный состав ГО и ЧС Азова, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее два ландшафтных пожара потушили в Аксайском районе Дона. В первом случае горение происходило на окраине хутора Махин, а во втором вблизи 1060 км трассы М-4 «Дон». Эти пожары не угрожали жилым постройкам.