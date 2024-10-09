Столкнул с шестого этажа: Мигранту грозит до 15 лет колонии за убийство возлюбленной в квартире в Петербурге

Иностранца сразу же задержали и заключили под стражу. Стражи правопорядка собрали достаточно доказательств о его причастности к убийству. Они направили уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.