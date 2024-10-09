Столкнул с шестого этажа: Мигранту грозит до 15 лет колонии за убийство возлюбленной в квартире в Петербурге

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве против гражданина Узбекистана. Сегодня, 9 октября, мужчине предъявили обвинение. Основанием для разбирательства стал конфликт между ним и его возлюбленной, в результате которого последняя погибла. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— 17 июня обвиняемый столкнул свою 27-летнюю сожительницу с шестого этажа дома на улице Подводника Кузьмина. От полученных травм женщина скончалась в больнице, куда была госпитализирована, — рассказали в ведомстве.
Иностранца сразу же задержали и заключили под стражу. Стражи правопорядка собрали достаточно доказательств о его причастности к убийству. Они направили уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.