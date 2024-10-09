В Перми оправдали тренера спортшколы, которого обвиняли в гибели ребенка

— В отношении мальчика уголовное дело прекратили, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, дело в отношении застройщика готовится к передаче в суд, а дело в отношении тренера рассматривали сегодня, — говорят «КП»-Пермь" в пресс-службе Кировского районного суда. — Обвинение просило назначить тренеру штраф, без лишения свободы. Мама погибшего еще на стадии расследования просила прекратить дело в отношении тренера, так как, по ее словам, он единственный человек, кто принес извинения, выразил соболезнования и оказал ей помощь. Сегодня тренера полностью оправдали.