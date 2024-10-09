В Перми оправдали тренера спортшколы, которого обвиняли в гибели ребенка

Сегодня, 9 октября, в Кировском районном суде Перми вынесли приговор тренеру спортшколы, которого обвиняли в смерти 12-летнего мальчика. Как сообщили «КП»-Пермь" в пресс-службе суда, подсудимого оправдали.
Трагедия, напомним, произошла 10 апреля прошлого года. Подростки сбежали с тренировки и отправилась гулять по недострою на улице Кировоградской. Там ребята стали скидывать с высоты кирпичи. Один из них упал на голову 12-летнему спортсмену. Медики приехали на место за 4 минуты, но помочь уже ничем не могли, мальчик скончался.
На тренера возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Именно обвиняемый, по мнению следователей, нес ответственность за жизни детей во время тренировки. В день трагедии ребята участвовали в кроссе — это была часть тренировки, но на пробежку тренер отправил детей без сопровождения, так они и оказались в недострое. Расследование уголовного дело находилось на контроле Александра Бастрыкина.
Как рассказали «КП»-Пермь" в пресс-службе Кировского районного суда, после произошедшего было возбуждено три уголовных дела — на мальчика, который скинул кирпич, на тренера и на застройщика, которому принадлежит долгострой.
— В отношении мальчика уголовное дело прекратили, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, дело в отношении застройщика готовится к передаче в суд, а дело в отношении тренера рассматривали сегодня, — говорят «КП»-Пермь" в пресс-службе Кировского районного суда. — Обвинение просило назначить тренеру штраф, без лишения свободы. Мама погибшего еще на стадии расследования просила прекратить дело в отношении тренера, так как, по ее словам, он единственный человек, кто принес извинения, выразил соболезнования и оказал ей помощь. Сегодня тренера полностью оправдали.
Ранее Пермский краевой суд постановил взыскать с МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района», где занимались дети, иск в пользу родителей погибшего в 1,5 миллиона рублей за моральный вред (800 тысяч рублей матери погибшего, 700 тысяч рублей — брату) и 66,8 тысячи рублей за погребение.