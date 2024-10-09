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В Подмосковье задержали трех подростков за драку со стрельбой у кафе

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подростков, которые устроили драку со стрельбой из пневматического оружия во время конфликта с мужчиной около кафе в подмосковной Дубне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в главке, предварительно установлено, что у одного из ресторанов быстрого питания на проспекте Боголюбова в Дубне между мужчиной и группой молодых людей произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта один из подростков выстрелил из пневматического оружия в сторону оппонента. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу. «Все участники инцидента установлены и доставлены в территориальный отдел. Ими оказались местные жители 2010, 2006 и 2008 годов рождения. У одного из них изъят пневматический пистолет. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел», — рассказали в пресс-службе.

Потерпевшему 1983 года рождения назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести вреда, причиненного его здоровью.