В Подмосковье задержали трех подростков за драку со стрельбой у кафе

Как пояснили в главке, предварительно установлено, что у одного из ресторанов быстрого питания на проспекте Боголюбова в Дубне между мужчиной и группой молодых людей произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта один из подростков выстрелил из пневматического оружия в сторону оппонента. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу. «Все участники инцидента установлены и доставлены в территориальный отдел. Ими оказались местные жители 2010, 2006 и 2008 годов рождения. У одного из них изъят пневматический пистолет. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел», — рассказали в пресс-службе.