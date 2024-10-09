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В Омске мужчина упал с крыши детского сада и разбился насмерть

Мужчина работал без страховки.

СУ СК России по Омской области расследует смерть 55-летнего разнорабочего, который упал с крыши детского сада.

Следователи выяснили, что 8 октября 55-летний мужчина выполнял ремонтные работы кровли здания детского сада. Мужчина был без страховки и без защитных средств. Он сорвался с крыши и получил травмы, от которых скончался.

Омские следователи осмотрели место происшествие и опросили свидетелей. Была изъята документация. Работники ведомства устанавливают лицо, ответственное за смерть мужчины.

Ранее мы сообщали, что в Омске выясняют, от чего умер мужчина в баре. Трагедия произошла в воскресный вечер в баре на улице Гагарина.

СК