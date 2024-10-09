В Омске мужчина упал с крыши детского сада и разбился насмерть

СУ СК России по Омской области расследует смерть 55-летнего разнорабочего, который упал с крыши детского сада.
Следователи выяснили, что 8 октября 55-летний мужчина выполнял ремонтные работы кровли здания детского сада. Мужчина был без страховки и без защитных средств. Он сорвался с крыши и получил травмы, от которых скончался.
Омские следователи осмотрели место происшествие и опросили свидетелей. Была изъята документация. Работники ведомства устанавливают лицо, ответственное за смерть мужчины.
Ранее мы сообщали, что в Омске выясняют, от чего умер мужчина в баре. Трагедия произошла в воскресный вечер в баре на улице Гагарина.