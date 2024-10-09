Мошенники со второй попытки обманули воронежского пенсионера

67-летнему жителю Советского района Воронежа позвонил человек, представившийся сотрудником отдела медицинского страхования. Но мужчина не стал с ним разговаривать и сбросил звонок.
Вскоре после этого позвонил другой человек, якобы из отдела безопасности госуслуг и Центробанка. Он напугал пенсионера сообщением, что его аккаунт взломан и кто-нибудь может похитить его сбережения. Мужчина поддался панике и поспешил снять со счета свои сбережения, чтобы переложить их на «безопасный» счет. Таким образом воронежец лишился 700 тысяч рублей.
Всего за минувшие сутки от мошенников пострадали девять воронежцев. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.