Мошенники со второй попытки обманули воронежского пенсионера

Вскоре после этого позвонил другой человек, якобы из отдела безопасности госуслуг и Центробанка. Он напугал пенсионера сообщением, что его аккаунт взломан и кто-нибудь может похитить его сбережения. Мужчина поддался панике и поспешил снять со счета свои сбережения, чтобы переложить их на «безопасный» счет. Таким образом воронежец лишился 700 тысяч рублей.