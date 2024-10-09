459 пожаров из-за сигарет произошло в Новосибирской области с начала года

В Новосибирской области с начала 2024 года произошло 459 возгораний, причиной которых стала непотушенная сигарета. Погибли 26 человек и 19 получили травмы. Сотрудники МЧС России спасли 25 сибиряков.
Трагическую статистику представила пресс-служба ведомства. По оперативным данным только за сентябрь текущего года пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области отреагировали на 49 происшествий, рассказали в службе спасения.
Для предотвращения трагедий в МЧС напомнили правила обращения с огнем при курении: курить только в отведённых местах, поставить пепельницу на месте курения, затушить сигарету сразу после курения, не бросать окурки с балкона, не курить рядом с горючими жидкостями.
Рекомендуется также установить в помещении пожарный извещатель, при задымлении он известит об опасности громкими звуками.
Ранее сообщалось, что в среду, 9 октября, в Новосибирске женщину-пешехода задавил мусоровоз. Потерпевшая скончалась на месте, её личность устанавливают. За рулём спецтехники находился мужчина 1976 г.р.