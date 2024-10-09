459 пожаров из-за сигарет произошло в Новосибирской области с начала года

Для предотвращения трагедий в МЧС напомнили правила обращения с огнем при курении: курить только в отведённых местах, поставить пепельницу на месте курения, затушить сигарету сразу после курения, не бросать окурки с балкона, не курить рядом с горючими жидкостями.