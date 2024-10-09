Молодой омич из мести украл у клиента чемодан с инструментами за 22 тысячи рублей

Омич работал водителем-экспедитором и получил заказ от предпринимателя, которому нужно было перевезти свои вещи в офис. В одну из поездок бизнесмен попросил молодого человека перевезти газовые баллоны, что нарушало технику безопасности. Мужчины поссорились на этой почве и тогда омич решил отомстить воровством.
Как сообщили в полиции, 58-летний бизнесмен заказал две грузоперевозки со склада из Кировского округа в офис в Советском округе. На первую погрузку предприниматель явился лично и все проконтролировал.
На вторую поездку мужчина не смог явиться и позвонил водителю. Омич попросил сотрудника перевезти газовые баллоны вместе с другими вещами. Водитель отказался, объяснив это тем, что не хочет нарушать технику безопасности. На почве этого у омичей произошел конфликт.
На следующий день предприниматель обнаружил пропажу — отсутствовал кейс с инструментами в офисе на улице Суворова. Сумма причиненного ущерба составила 22 тыс. рублей. Мужчина обратился за помощью к полицейским.
Сотрудникам полиции удалось установить личность вора. Им оказался 20-летний водитель-экспедитор. Злоумышленника задержали у него дома в микрорайоне Входном.
На допросе омич рассказал, что украл кейс с инструментами из-за чувства обиды на клиента. Таким образом молодой человек хотел проучить его.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража»). Все украденное имущество вернули предпринимателю.