Молодой омич из мести украл у клиента чемодан с инструментами за 22 тысячи рублей

Омич работал водителем-экспедитором и получил заказ от предпринимателя, которому нужно было перевезти свои вещи в офис. В одну из поездок бизнесмен попросил молодого человека перевезти газовые баллоны, что нарушало технику безопасности. Мужчины поссорились на этой почве и тогда омич решил отомстить воровством.