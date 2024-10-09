Полмиллиона заплатит иностранец за дачу взятки инспектору таможни в Красноярском крае

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, в мае злоумышленник в автомобиле передал 150 тыс. руб. ведущему инспектору отделения контроля за ввозом и оборотом товаров таможни. Взятку он дал, чтобы проведение проверки законности ввоза мобильных телефонов в РФ прошло успешно.