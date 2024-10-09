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Полмиллиона заплатит иностранец за дачу взятки инспектору таможни в Красноярском крае

Он передал сотруднику таможни 150 тыс. руб.

Источник: Krasnoyarskmedia

Иностранец признан виновным по статье «Дача взятки». Судом ему назначен штраф 500 тыс. руб.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, в мае злоумышленник в автомобиле передал 150 тыс. руб. ведущему инспектору отделения контроля за ввозом и оборотом товаров таможни. Взятку он дал, чтобы проведение проверки законности ввоза мобильных телефонов в РФ прошло успешно.

После передачи взятки иностранца сразу задержали, так как сотрудник таможни сообщил о незаконном вознаграждении.

Советский районный суд Красноярска назначил взяткодателю штраф в размере 500 тыс. руб.