Омич украл у клиента кейс с инструментами за 20 тысяч из-за обиды

В омскую полицию обратился 58-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что оформил две грузоперевозки со склада на Левом берегу в офис в Советском округе. Во время первой погрузки мужчина присутствовал, поэтому всё прошло без происшествий. Во второй раз омич на месте быть не смог, поэтому позвонил водителю и попросил его перевезти ещё и газовые баллоны.
Однако водитель отказался нарушать технику безопасности, что привело к словесному конфликту между заказчиком и исполнителем. На следующий день потерпевший обнаружил пропажу кейса с инструментами из помещения на улице Суворова. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.
Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 20-летний водитель-экспедитор. На допросе он рассказал, что обиделся и решил проучить клиента.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее сообщалось, что на Левом берегу Омска продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли. На этот раз специалисты проверили площадь перед торговым комплексом «Маяк». Отмечается, что с начала года было проведено 25 таких рейдов и составлено 68 протоколов.