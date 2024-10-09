Омич украл у клиента кейс с инструментами за 20 тысяч из-за обиды

В омскую полицию обратился 58-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что оформил две грузоперевозки со склада на Левом берегу в офис в Советском округе. Во время первой погрузки мужчина присутствовал, поэтому всё прошло без происшествий. Во второй раз омич на месте быть не смог, поэтому позвонил водителю и попросил его перевезти ещё и газовые баллоны.