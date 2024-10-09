Адвокат раскрыл, что грозит признавшейся в убийстве сестер 13-летней девочке

Если у подозреваемой в убийстве сестер в Тольятти 13-летней девочки выявят какое-либо психическое расстройство, а ее вину докажут, то ее могут принудительно отправить на лечение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 9 октября, сообщил адвокат Даниил Лунев.