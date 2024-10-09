Адвокат раскрыл, что грозит признавшейся в убийстве сестер 13-летней девочке

Если у подозреваемой в убийстве сестер в Тольятти 13-летней девочки выявят какое-либо психическое расстройство, а ее вину докажут, то ее могут принудительно отправить на лечение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 9 октября, сообщил адвокат Даниил Лунев.
— Если после обследования девочки в психдиспансере специалистами будет установлено, что она имеет какие-либо психические отклонения, то вполне вероятно, что ее могут поместить либо в лечебное учреждение для прохождения курса реабилитации, либо в специнтернат для несовершеннолетних, — пояснил правозащитник.
Он отметил, что если девочка-подросток окажется психически здорова, ее не привлекут к ответственности за убийство младших сестер. Родителей могут привлечь к административной ответственности, оштрафовав на сумму от 100 до 500 рублей.
— К ответственности привлечь ее никак. Возможно, только родителей за ненадлежащее воспитание, — добавил Лунев.
Ранее 13-летняя девочка призналась в убийстве своих сестер. Тела двух девочек в возрасте двух и пяти лет правоохранители обнаружили в квартире в Тольятти. После допроса в Следственном комитете и беседы с психологом 13-летнюю девочку отвезли на обследование в психоневрологическую клинику.