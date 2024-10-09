Омич отказывался впустить медиков к своей 7-летней дочери

Во время семейной ссоры 41-летний омич выгнал из дома жену и оставил с собой в квартире 7-летнюю дочь. Девочка нуждалась в медицинской помощи из-за травмы ноги. Но мужчина отказался впускать сотрудников скорой помощи в квартиру. Тогда медики воспользовались тревожной кнопкой и вызвали сотрудников Росгвардии.