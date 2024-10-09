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В Братске с весны разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Братске сотрудники уголовного розыска разыскивают пропавшего без вести Байшева Николая Юрьевича, который в марте этого года ушёл с дачного участка по улице Сосновая, д.№ 4, расположенного в СНТ «Чистый».

Источник: ТК Город

Пропавшему на вид 55 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы короткие тёмные. Был одет в куртку чёрную, трико тёмного цвета и чёрные кроссовки.

До настоящего времени о местонахождении мужчины ничего не известно. Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией, касающейся разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8−999−230−38−40, 49−54−02, 49−54−99 или 02 (102 — с номеров всех операторов сотовой связи). Или обратиться в МУ МВД России «Братское» по адресу: г. Братск, пр. Индустриальный, д. 9а.