«Мамочка, ты жива?!» Туристы рассказали, как кувыркались в турецком автобусе

«Этот водитель изначально показался странным, он очень быстро ехал. А дорога от Фетхие до Даламана идет по серпантину, то есть вверх-вниз. Нам чудом повезло, что авария произошла внизу, что мы не вылетели с серпантина никуда. Водитель постоянно курил какие-то сигареты, пока мы ехали. С чем они были, неизвестно. Я сама водитель и понимаю, что на опасных участках ты будешь сбавлять скорость, а он просто гнал как Спиди-гонщик, даже от сиденья отклонялся. Скорости переключал с таким энтузиазмом, будто он на гоночной машине и вообще не знает, что сзади у него сидят дети», — поделилась впечатлениями пострадавшая.