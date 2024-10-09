Массовые порывы оставили без воды несколько районов Ростова-на-Дону

Сегодня, 9 октября, в Ростове-на-Дону произошел массовый порыв на коммуникациях. В итоге жители разных районов города до вечера остались без воды. Оповещения опубликовали в телеграм-канале департамента ЖКХ и энергетики.
Власти ссылаются на информацию «АО Ростовводоканал». Сейчас сообщается о порывах:
— на улице Тимошенко. Подачу холодной воды до 18 часов ограничили в пределах Оганова — Дебальцевской и Таганрогской — Тимошенко;
— на улице Новаторов. Подачу холодной воды до 18 часов ограничили в пределах проспекта Ленина — Новаторов и проспекта Нагибина — Автомобильного;
— на улице Артемовской. Подачу холодной воды до 18 часов ограничили в пределах Артемовской от Литвинова до Интернациональной;
— на Братском. Подачу холодной воды до 18 часов ограничили в пределах Братского от Текучева до Нефедова;
— на улице Окраинной. Подачу холодной воды до 19 часов ограничили в пределах улиц 8 Марта — Окраинной и Смотровой — Нансена.
Добавим, также сегодня из-за ремонта на Донском водоводе отменили и скорректировали занятия в ряде школ Таганрога.