«Это я!»: что известно об убийстве двух девочек в Тольятти их 13-летней сестрой

Во вторник, 8 октября, в квартире в Тольятти нашли изрезанные тела двухлетней и пятилетней девочек. Подозрения в убийстве пали на их 13-летнюю сестру, которая в день трагедии должна была сидеть с малышками. «Вечерняя Москва» рассказала об убитых девочках и их семье, а также выяснила, что грозит их сестре-подростку, если ее вину докажут.
Трагедия произошла во вторник, 8 октября, в квартире многодетной семьи в Тольятти. В тот день родители уехали по делам, оставив дочерей дома одних. 10-летнюю девочку отпустили погулять, а 13-летнюю дочь оставили за старшую: она должна была присматривать за двухлетней и пятилетней сводными сестрами.
Вернувшись к вечеру с прогулки, средняя дочь обнаружила на балконе тела двух младших сестер. Она тут же позвонила родителям. Ее 13-летней сестры, которая должна была сидеть с девочками, дома не оказалось, пишет Telegram-канал Shot.
Вернувшиеся домой родители вызвали полицейских и списались с пропавшей дочерью. Оказалось, девочка гуляла в парке. На вопрос матери, знает ли она о произошедшем дома, та ответила сообщением: «Это я!».
После обнаружения тел девочек было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц» (часть 2 статьи 105 УК РФ). Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 13-летнюю подозреваемую задержали и доставили на допрос, а после — на психологическую экспертизу.
— На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Если у подозреваемой выявят какое-либо психическое расстройство, а ее вину докажут, девочку могут принудительно отправить на лечение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил адвокат Даниил Лунев.
— Если после обследования девочки в психдиспансере специалистами будет установлено, что она имеет какие-либо психические отклонения, то вполне вероятно, что ее могут поместить либо в лечебное учреждение для прохождения курса реабилитации, либо в специнтернат для несовершеннолетних, — пояснил правозащитник.
Он отметил, что если девочка-подросток окажется психически здоровой, то ее не привлекут к ответственности за убийство младших сестер.
— К ответственности привлечь ее никак нельзя. Возможно, только родителей — за ненадлежащее воспитание, — добавил Лунев.
Родителей могут привлечь к административной ответственности, оштрафовав на сумму от 100 до 500 рублей, заключил адвокат.
Семья, в которой произошла трагедия, была многодетной. У детей были разные отцы. Старшие девочки 10, 13 и 18 лет были от первого брака матери, а трехлетняя и пятилетняя дочери — от ее нынешнего сожителя. Самая старшая сестра жила отдельно.
Соседи и знакомые рассказывали, что семья была благополучной. По их словам, отец ко всем девочкам относился как к родным, часто гулял с ними в парке. Родителей никогда не видели ругающимися или кричащими на детей. Дочери всегда были опрятно одеты, а убитая пятилетняя девочка ходила в секцию по борьбе.
— Обычная среднестатистическая семья, не алкаши, не наркоманы. На людях не ругались. Более того, сожитель матери очень часто оставляет послания на асфальте: то «С днем рождения, любимая», то «С добрым утром». С виду очень даже дружная семья, дети ладили между собой, — вспоминает соседка потерпевших Елена.
При этом в день убийства родители находились на допросе. По информации СМИ, некоторое время назад женщина устроила скандал из-за измен со стороны мужчины. Мать девочек выгнала сожителя из дома, однако он в тот же день вскрыл дверь, ворвался в квартиру и ударил возлюбленную. Женщина подала заявление в полицию. Позднее она простила сожителя, но на допрос пару все-таки вызвали.
О 13-летней школьнице, которую подозревают в убийстве сводных сестер, известно немногое. Соседи характеризовали ее как спокойную и прилежную девочку, у которой раньше не случалось приступов агрессии. В то же время Shot пишет, что признаки психического расстройства стали проявляться у нее еще в раннем детстве. Девочка работала с психологами, но на учете в психдиспансере не состояла.
Семейный психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», что зачастую дети становятся убийцами бессознательно, по неосторожности. Подобные случаи можно сравнить со взрослыми бытовыми конфликтами.
— Например, просто что-то брат с сестрой вместе дома делали, упали и ударились. А дальше возникает паника: ребенок не знает, как сказать об этом родителям, и начинается сокрытие преступления. Это наиболее частая история, — пояснил эксперт.
В убийстве шестилетнего мальчика в Подмосковье подозревают его сестру. Почему дети убивают.
По его словам, еще одна причина детских убийств — неприязнь. Например, малышу может казаться, будто родители любят его брата или сестру больше. При этом подобные мысли у ребенка указывают на его интеллектуальную неразвитость.
— Ребенок не понимает, что если другому ребенку купили игрушку получше, то это не повод убивать. Это интеллектуальная неразвитость, связанная с недостаточной начитанностью детей, — считает психолог.
Эксперт добавил, что убийцами нередко становятся дети с психическими аномалиями, связанными со склонностью к садизму. У таких малышей отсутствует чувство сострадания, поэтому они могут спокойно наблюдать за муками другого человека.
При этом Зберовский отметил, что склонность к жестокости и насилию можно распознать в ребенке заранее. По его словам, тревожным сигналом может быть неспособность находить общий язык с другими детьми, спокойно и бесконфликтно с ними взаимодействовать. Еще один повод для беспокойства — отсутствие у малышей эмоций при просмотре мультфильмов или чтении книг.