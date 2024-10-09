«Это я!»: что известно об убийстве двух девочек в Тольятти их 13-летней сестрой

О 13-летней школьнице, которую подозревают в убийстве сводных сестер, известно немногое. Соседи характеризовали ее как спокойную и прилежную девочку, у которой раньше не случалось приступов агрессии. В то же время Shot пишет, что признаки психического расстройства стали проявляться у нее еще в раннем детстве. Девочка работала с психологами, но на учете в психдиспансере не состояла.