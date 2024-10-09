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Беспилотник раскрыл кражу меди на 4 миллиона рублей в Новосибирске

Цветной металл вывозили с предприятия на станции Инской.

Источник: Соцсети

В столице Сибири беспилотник помог раскрыть кражу меди на четыре миллиона рублей. Цветной металл вывозили с предприятия на станции Инской.

«Хищения выявили на заводе, выпускающем продукцию для железнодорожных путей. Грузовик проезжал через контрольно-пропускной пункт без досмотра», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Дрон зафиксировал, как самосвал выехал с производственной площадки и проследовал до условленного места. В кузове лежали замаскированные мешки с почти тремя тоннами сырья, которое воры планировали сдать в пункт приема металла.

Также выяснилось, что ранее преступники уже вывезли таким же способом больше 3,5 тонн медных отходов. По подсчетам силовиков, в общей сложности они украли почти 6300 килограммов железа на сумму в четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любителям легких денег грозит до десяти лет лишения свободы.