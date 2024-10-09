Дом горит на улице Фридриха Энгельса в Иркутске

В Иркутске вечером пламя охватило строение на улице Фридриха Энгельса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, на борьбу с огнем брошены силы 26 пожарных.
— Горит расселенный дом. На месте работают 26 пожарных и пять единиц техники, — пояснили в ведомстве.
Какую площадь успел поразить огонь, пока неизвестно. Судя по кадрам, опубликованного МЧС видео, дом деревянный и состоит из нескольких этажей. Рассмотреть более детально невозможно из-за густого дыма. Что стало причиной пожара тоже пока не ясно.