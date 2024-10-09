Бил кулаком и пинал коленом в живот: 14-летний подросток избил пятиклассника на камеру в Иркутской области

В соцсети попало видео, снятое в коридоре одной из школ Усть-Илимска Иркутской области. На кадрах видно, как под смех и одобрительные возгласы мальчишек один из них крепко держит другого, а затем начинает бить его кулаком в бок и несколько раз ударяет коленом в живот. Ребенок падает на пол и корчится от боли. Тем временем «зрители» улюлюкают.