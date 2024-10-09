Бил кулаком и пинал коленом в живот: 14-летний подросток избил пятиклассника на камеру в Иркутской области

В соцсети попало видео, снятое в коридоре одной из школ Усть-Илимска Иркутской области. На кадрах видно, как под смех и одобрительные возгласы мальчишек один из них крепко держит другого, а затем начинает бить его кулаком в бок и несколько раз ударяет коленом в живот. Ребенок падает на пол и корчится от боли. Тем временем «зрители» улюлюкают.
Ролик заинтересовал сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что все произошло 8 октября. Обидчиком стал 14-летний ученик восьмого класса. Его «соперник» — пятиклассник одиннадцати лет.
— Пострадавший с законным представителем обратился в медицинское учреждение. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту КП-Иркутск.
Во время проверки оценят, насколько безопасным было пребывание учеников в образовательном учреждении, а также проводилась ли профилактика безнадзорности и правонарушений детей и подростков.
Как отметили в ГУ МВД России по Иркутской области, восьмиклассника доставили в отдел полиции. С ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Школьника поставили на соответствующий учет.
— По данному факту следственным отделом по городу Усть-Илимску СУ СК России по Иркутской области организованно проведение процессуальной проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будут опрошены очевидцы и участники конфликта, руководство образовательного учреждения, — говорят в региональном Следкоме.