В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

По словам собеседника «Фонтанки», водитель «был дерганным и нервно курил», а дорога была мокрой из-за поливки. В какой-то момент шофер не справился с управлением, машину повело в сторону, перевернуло и вынесло за дорожное ограждение.
Некоторым пассажирам оказали медицинскую помощь на месте, одного доставили в больницу. Большинство пассажиров утром 8 октября улетели в Санкт-Петербург. По данным «Фонтанки», там за медицинской помощью обратились минимум два человека. «Известия» пишут, что всего пострадало 16 человек.
РБК направил запрос в посольство России в Турции.
В середине сентября в Египте на трассе Суэц — Каир перевернулся автобус с туристами из разных стран. В салоне находились 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости или неисправность.