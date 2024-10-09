В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами из России, сообщают «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на пассажиров. Авария произошла в ночь на 8 октября, когда туристов везли из отеля в аэропорт Даламан. В автобусе, по разным данным, было от 11 до 14 россиян.