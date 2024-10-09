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Учеников петербургской автошколы обвинили в попытке дать взятку сотрудникам МРЭО

Пять учеников одной из автошкол Петербурга попытались дать взятку сотрудникам межрайонного регистрационно экзаменационного отдела ГИБДД (МРЭО), рассчитывая на успешную сдачу экзамена на водительские права.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает прокуратура Приморского района, которая утвердила обвинительное заключение по ранее возбужденным уголовным делам (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В ведомстве пояснили, что пятеро петербуржцев перевели деньги гендиректору автошколы для последующей передачи сотрудникам МРЭО. Суммы варьировались от 15 до 25 тыс. рублей. Однако гендиректор не спешил расставаться с полученными средствами, из-за чего ученикам пришлось сдавать экзамены на общих основаниях.

После инцидента уголовное дело в отношении гендиректора выделили в отдельное производство. Что касается учеников, то максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что технического директора ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Альбрехта» Павла Сорокового отправили в колонию на девять лет за взятку в особо крупном размере.