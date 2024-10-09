Учеников петербургской автошколы обвинили в попытке дать взятку сотрудникам МРЭО

Об этом сообщает прокуратура Приморского района, которая утвердила обвинительное заключение по ранее возбужденным уголовным делам (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
В ведомстве пояснили, что пятеро петербуржцев перевели деньги гендиректору автошколы для последующей передачи сотрудникам МРЭО. Суммы варьировались от 15 до 25 тыс. рублей. Однако гендиректор не спешил расставаться с полученными средствами, из-за чего ученикам пришлось сдавать экзамены на общих основаниях.
После инцидента уголовное дело в отношении гендиректора выделили в отдельное производство. Что касается учеников, то максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что технического директора ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Альбрехта» Павла Сорокового отправили в колонию на девять лет за взятку в особо крупном размере.