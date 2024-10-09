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Скончался новосибирец, устроивший погоню и ДТП на арендованной машине

Авария произошла 8 октября.

Источник: ГАИ Новосибирской области

Водитель арендованного автомобиля, который устроил погоню и врезался в бетонные блоки, скончался. Авария произошла на перекрестке улицы Писарева и Красного проспекта.

— Водитель каршеринга скончался в больнице в течение суток, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Напомним, ДТП произошло 8 октября. Нетрезвый водитель «Фольгсваген-Поло» проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке, из-за чего началась погоня. Напротив дома № 86 на Красном проспекте он наехал на бетонные блоки. Мужчину доставили в больницу.