Скончался новосибирец, устроивший погоню и ДТП на арендованной машине

Напомним, ДТП произошло 8 октября. Нетрезвый водитель «Фольгсваген-Поло» проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке, из-за чего началась погоня. Напротив дома № 86 на Красном проспекте он наехал на бетонные блоки. Мужчину доставили в больницу.