Одежда хранилась в туалете и летали мухи: Бар в Петербурге закрыли на три месяца из-за санитарных нарушений

Суд на 90 суток приостановил деятельность бара «Блуждающий форвард», расположенного на улице Всеволода Вишневского в Петербурге. Причиной этому послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые выявили во время проверки. В частности, там летали мухи, одежда персонала хранилась на полу в туалете, да и в целом помещение было захламлено. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Окно в производственное помещение было открыто, на нем отсутствовала москитная сетка, при этом непосредственно у окна готовили холодные блюда. Контроль за фритюрными жирами не осуществлялся с мая, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, из-за планировки производственного помещения встречались сырые полуфабрикаты и готовая еда, грязная и чистая посуда. На полу нашли сколы, трещины и другие дефекты. Помимо прочего, из-за открытого окна в ночное время от работы всего оборудования уровень шума в квартире дома превышал требования санитарных норм и правил.
Индивидуальный предприниматель пообещал устранить все нарушения.