Одежда хранилась в туалете и летали мухи: Бар в Петербурге закрыли на три месяца из-за санитарных нарушений

Суд на 90 суток приостановил деятельность бара «Блуждающий форвард», расположенного на улице Всеволода Вишневского в Петербурге. Причиной этому послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые выявили во время проверки. В частности, там летали мухи, одежда персонала хранилась на полу в туалете, да и в целом помещение было захламлено. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.