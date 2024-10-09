Вандалы разрисовали электрички на станции «Сосновая Поляна» в Петербурге

В августе прошлого года местный житель вместе со своим знакомым купили аэрозольные баллончики и отправились на железнодорожную станцию «Сосновая Поляна» в Петербурге. Жертвой вандалов стали два вагона пассажирских электропоездов — их разрисовали краской. Выходка не осталась без внимания стражей правопорядка. В результате разбирательств уголовное дело возбудили против одного из мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд, — рассказали в ведомстве.
К слову, за совершение преступления обвиняемому грозит, например, до семи лет лишения свободы. Однако дальнейшую судьбу петербуржца определит суд.
Напомним, аналогичное преступление в 2023 году также совершили двое мужчин, один из которых житель Северной столицы, второй — Мурманска. Товарищи нанесли граффити на электрички на станции «Поселок».