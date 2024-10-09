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Захарова: компромат с вечеринок P. Diddy используется для продвижения Украины

Компромат с вечеринок, организованных американским рэпером и продюсером Шоном Комбсом (известен как P. Diddy), может быть использован для продвижения интересов Украины и ее повестки. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Источник: AP 2023

«Существует список из тысяч людей, на которых собран компромат, и его используют для продвижения материалов по Украине, Венесуэле, Белоруссии и другим темам», — отметила она.

Представитель МИДа напомнила о ситуациях с актером Эштоном Кутчером и певицей Келли Осборн. По словам дипломата, они выразили поддержку Украине после того, как стало известно об их участии в вечеринках P. Diddy и возникла угроза публикации компрометирующих данных.

Госпожа Захарова также заявила, что о преступлениях американского рэпера не могли не знать полиция, ФБР и Белый дом. Она считает, что информацию об этом либо боялись раскрыть, либо «берегли для правильного момента».

Захарова Мария
дипломатия