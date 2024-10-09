Захарова: компромат с вечеринок P. Diddy используется для продвижения Украины

Представитель МИДа напомнила о ситуациях с актером Эштоном Кутчером и певицей Келли Осборн. По словам дипломата, они выразили поддержку Украине после того, как стало известно об их участии в вечеринках P. Diddy и возникла угроза публикации компрометирующих данных.