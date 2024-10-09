В Подмосковье арестовали водителя грузовика, протаранившего 10 автомобилей

О решении суда сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Не уточняется, признал ли мужчина вину и был ли согласен с арестом.