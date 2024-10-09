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В Подмосковье арестовали водителя грузовика, протаранившего 10 автомобилей

Серпуховский городской суд отправил под стражу водителя грузового автомобиля по делу о массовом ДТП на трассе М-2 «Крым» в Серпухове. В аварии погибли три человека, еще трое пострадали.

О решении суда сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Не уточняется, признал ли мужчина вину и был ли согласен с арестом.

Массовое ДТП произошло 7 октября на 103 км трассы М-2 «Крым». Грузовик столкнулся с тремя другими грузовыми транспортными средствами и семью легковыми автомобилями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).