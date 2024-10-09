Силовики пришли в офисы ФНС в Салехарде и Новом Уренгое

По версии следствия, за взятку Калюжина обещала одной из местных нефтегазовых компаний не привлекать к ответственности и исключить сумму недоимки из результатов налоговой проверки. Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предварительный ущерб бюджету от неуплаты налогов составил свыше 50 млн.