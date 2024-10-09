Мусоровоз протащил легковушку на кольце на проспекте Рокоссовского в Минске

В Минске на круговой развязке проспекта Рокоссовского и улицы Ванеева столкнулись легковой автомобиль и мусоровоз. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП на кольце на проспекте Рокоссовского произошло 9 октября примерно в 09.25. На видео с камер наружного видеонаблюдения видно, как на кольце сталкиваются мусоровоз МАЗ и легковой «Опель», после наезда грузовик протащил легковушку пару метров.
Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.
В ГАИ обратили внимание, что перед перестроением водитель обязан убедиться в безопасности маневра.
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