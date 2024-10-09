Не менее 6 пожарных машин заметили у кафе в Новосибирске

Не менее шести пожарных автомобилей заметили жители Новосибирска на Красном проспекте. Сотрудники МЧС прибыли к одному из кафе.
— На Красном проспекте, 22, было замечено не менее 6 пожарных автомобилей, — пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, на кухне заведения произошло возгорание масла во фритюре.
— В течение трех минут после выезда первые подразделения прибыли на место вызова. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на предварительной площади 2 квадратных метра и проверили помещения на наличие людей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также добавили, что из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Информации о пострадавших нет.