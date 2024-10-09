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Не менее 6 пожарных машин заметили у кафе в Новосибирске

Сотрудники МЧС прибыли к зданию на Красном проспекте.

Источник: Комсомольская правда

Не менее шести пожарных автомобилей заметили жители Новосибирска на Красном проспекте. Сотрудники МЧС прибыли к одному из кафе.

— На Красном проспекте, 22, было замечено не менее 6 пожарных автомобилей, — пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, на кухне заведения произошло возгорание масла во фритюре.

— В течение трех минут после выезда первые подразделения прибыли на место вызова. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на предварительной площади 2 квадратных метра и проверили помещения на наличие людей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Информации о пострадавших нет.

пожары