Опубликованы кадры с места убийства сестер в Тольятти

Днем 9 октября корреспондент samara.aif.ru побывал на месте преступления в Тольятти, где накануне были убиты две маленькие сестренки двух и пяти лет.
Возле подъезда у дома по ул. Лизы Чайкиной — немногочисленные соседи, машины спецслужб уже разъехались, все будто бы, как обычно.
На этаже, где расположена квартира погибших, тоже ничего не выдает недавнюю трагедию. Детские коляски выставлены в ряд возле стены на площадке. Среди них есть игрушечные. Возможно, они принадлежали погибшим девочкам.
Возле парка, где после расправы над малышками гуляла предполагаемая убийца, тоже довольно буднично. Пешеходы спешат по своим делам.
Напомним, трагедия произошла в Тольятти вечером 8 октября. Предварительно известно, что 13-летняя девочка убила двух сводных младших сестер. Сейчас она находится в статусе подозреваемой. СМИ высказывают возможную версию событий: подросток конфликтовала с отчимом, над девочек она напала из мести.