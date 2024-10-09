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В Воронежской области грузовик врезался в шесть машин, четыре человека ранены

В Лискинском районе «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с шестью машинами.

Источник: Полиция Воронежской области

В среду, 9 октября, в 10.35 в Лискинском районе на 19 километре дороги «Трасса “Дон” — Лиски» случилась массовая авария. 53-летний местный житель, руливший «КамАЗом» с полуприцепом, врезался сразу в шесть автомобилей. В аварию попали поворачивавшая налево «семерка», а также «Фав Хончи», «Рено Логан», «Лада Ларгус», «Опель Астра» и «Хендай Солярис».

Грузовик после аварии. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате аварии четыре человека получили травмы. Это водитель и пассажир «Фав Хончи», человек, руливший «Ладой Ларгус», и мужчина, ехавший в «Рено Логан».

Одна из машин отлетела к дорожному знаку. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Из-за аварии движение по федеральной трассе в сторону Лисок частично перекрыли. Сейчас машины едут реверсивно по одной из двух полос. На месте ДТП работают автоинспекторы. Они продолжают устанавливать обстоятельства и причины аварии.

У этого автомобиля поврежден багажник. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.