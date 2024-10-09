В Воронежской области грузовик врезался в шесть машин, четыре человека ранены

В среду, 9 октября, в 10.35 в Лискинском районе на 19 километре дороги «Трасса “Дон” — Лиски» случилась массовая авария. 53-летний местный житель, руливший «КамАЗом» с полуприцепом, врезался сразу в шесть автомобилей. В аварию попали поворачивавшая налево «семерка», а также «Фав Хончи», «Рено Логан», «Лада Ларгус», «Опель Астра» и «Хендай Солярис».