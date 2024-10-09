Ростовчанка после звонка начальника потеряла 800 тысяч рублей

В Ростовской области 51-летняя женщина стала очередной жертвой мошенников, оставшись должна банку 800 тысяч рублей. О том, как она поверила лженачальнику, дончанка рассказала полицейским.
В МЕССЕНДЖЕРЕ ПОЗВОНИЛ «НАЧАЛЬНИК».
— В мессенджере я получила сообщение от якобы своего работодателя, который требовал от меня поговорить с сотрудниками силового ведомства для получения особых указаний, — рассказала полицейским жительница Цимлянского района.
Даже не задумавшись о странности просьбы «начальника», женщина начала ждать этого разговора. И через время действительно раздался звонок с незнакомого номера. На другом конце «провода» был «силовик» с четко поставленным голосом.
Мужчина рассказал дончанке, что ее персональные данные «утекли» мошенникам, из-за чего она теперь в большой опасности. Но сотрудники правоохранительных органов хотят поймать нарушителей закона. А для этого надо оказать содействие, неукоснительно следуя их указаниям.
НА ВАС КРЕДИТ.
— Мне рассказали, что мошенникам удалось от моего имени оформить заявки на получение кредита. А деньги переводятся на поддержку террористов из недружественного государства.
В этот момент женщина сильно разволновалась, ведь ответственность за поддержку террористов нешуточная — за это может грозить очень внушительный срок.
Но, чтобы никаких проблем у нее не было, звонивший потребовал от нее четко выполнять все указания по инструкции представителя финансовой организации. Звонок последнего, в свою очередь, также не заставил себя долго ждать.
Как это часто бывает в схемах мошенничества, взволнованной дончанке предложили оформить на себя кредиты, а полученные деньги перевести на «безопасный счет». А если она об этом кому-то расскажет, пригрозил мужчина, на нее заведут уголовное дело за разглашение конфиденциальной информации.
УДАЛИТЬ ВСЕ НОМЕРА И ПЕРЕПИСКИ.
— Получив инструкции, я посетила отделения двух банков, где мне была одобрена необходимая сумма. После чего с помощью банковского терминала перевела 800 000 рублей на озвученный счет, — продолжила рассказывать настоящим полицейским свою историю женщина, теперь уже имеющая статус потерпевшей.
После этого звонивший потребовал удалить с телефона все переписки, а также номера, с которых поступали звонки. И только в этот момент жертва аферистов все поняла. Как только это произошло она пошла писать заявление в отделение полиции. Там, после ее рассказа, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Главном Управлении МВД России по Ростовской области в очередной раз призвали людей быть бдительным при общении по телефону или в переписках с кем угодно, включая даже близких людей или начальство. И помнить, что преступники в таких схемах мошенничества стараются довести своих собеседников до стресса, угрожая и манипулируя ими.